В Щелкове построили жилой дом на 188 квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Застройщик жилого дома на 188 квартир в Щелково получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора Московской области.

"В Щелково завершено строительство жилого комплекса "Велес", который расположен по адресу: улица Институтская, дом № 14. Новостройке выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации", – сообщило ведомство.

В двухсекционном доме к заселению готовы 188 квартир. Их общая площадь составляет около 11 тысяч квадратных метров.

На первом этаже дома находятся нежилые помещения. В подземном этаже – парковка.

На прилегающей территории есть детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары. В проекте были учтены требования доступности для маломобильных людей.

