Дом с подземным паркингом построят по программе реновации в Зюзине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многоэтажный дом возведут в столичном районе Зюзино по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Монолитный дом планируют построить по адресу: улица Одесская, владение 10. В рамках проекта будет возведен дом с подземным этажом и нежилыми помещениями общественного назначения на первом этаже. В доме предусмотрены 83 квартиры: 16 однокомнатных, 42 двухкомнатные и 25 трехкомнатных.

Жители смогут воспользоваться подземным и открытым паркингом. Планируется озеленение дворовой территории, размещение малых архитектурных форм и установка площадок для детских игр, отдыха и занятий спортом.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

