Дом на 182 квартиры построят по программе реновации в Кузьминках

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жилой дом с отделкой из фасадного кирпича построят по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.
"Жилой дом по программе реновации строится в районе Кузьминки по адресу: улица Юных Ленинцев, владение 73. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций первого этажа здания. Завершить строительство мы планируем в 2021 году", – приводят в пресс-службе слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
Жилой дом будет состоять из двух секций. В доме предусмотрено 182 квартиры: 42 однокомнатных, 114 двухкомнатных и 26 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 10 тысяч 276,2 квадратного метра.
На первых этажах здания будут размещены нежилые помещения общей площадью 256,5 квадратного метра. Там расположатся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.
В каждой секции для пассажиров будут функционировать по два пассажирский лифта. Они будут оборудованы визуальными и тактильными средствами информации. На придомовой территории и возле зоны лифта появятся камеры видеонаблюдения.
Для удобства горожан будет также предусмотрена парковка. Оставить свой автомобиль можно будет как на подземной автостоянке, так и возле дома. Рядом с домом оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, а также пространство для отдыха взрослых. По всей территории высадят цветники, кустарники и деревья.
Ранее стало известно, что договоры на докупку жилой площади в квартирах по программе реновации заключила 331 семья. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, это 87% от количества обращений. Всего желание приобрести жилье с большим количеством комнат изъявили 379 семей.
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