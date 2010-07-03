Договоры на докупку жилплощади по программе реновации заключила 331 семья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Договоры на докупку жилой площадки в квартирах по программе реновации заключила 331 семья, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, это 87% от количества обращений. Всего же желание приобрести жилье с большим количеством комнат изъявили 379 семей.

Левкин подчеркнул, что с начала текущего года Московский фонд реновации обработал уже 190 обращений, это при том, что за весь прошлый год всего было 189 заявок.

Глава ведомства рассказал, что докупка жилплощадей наиболее востребована в Бескудниковском районе, Конькове, а также Кузьминках и в районе Проспект Вернадского.

По данным портала мэра и правительства Москвы, докупить квадратные метры можно в течение двух лет с даты регистрации права собственности на новую квартиру. Общая площадь приобретенного жилья в итоге не должна превышать 100 квадратных метров. Все участники программы реновации имеют право на 10-процентную скидку за эту услугу.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

