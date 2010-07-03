Расселение по программе реновации начнется осенью в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расселение жителей из домов района Пресненский в рамках программы реновации планируют начать осенью этого года.

"Где-то осенью начнем переселение в Пресненском районе, в районе Мукомольного проезда. Ближе к сентябрю, наверное, готовность будет – там дом готов, осталось закончить подъездную инфраструктуру и благоустройство", – цитирует Агентство "Москва" заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам, в ЦАО ведется точечное строительство домов.

"Смотрим в программах подведомственных городских организаций, какие есть квартиры, в общем по квартире собираем фонд под переселение", – резюмировал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Медведково началось расселение еще одного дома по программе реновации. Речь о доме номер 30, корпусе 3 в проезде Дежнева. Семьи получили 46 писем с предложениями равнозначных квартир. В первый день было получено 15 согласий на переезд в новостройки.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

Ранее Сергей Собянин рассказал о преимуществах программы реновации. Он отметил, что все проекты планировок "обязательно предусматривают четкие понятные расчеты необходимой дополнительной социальной инфраструктуры". В некоторых районах дополнительно планируют построить школы, детские сады и поликлиники. При этом проекты планировок проходят процедуру публичных слушаний. По словам мэра Москвы, он "не встретил ни одного человека, который бы с сожалением говорил о покинутой пятиэтажке".

