Более 160 семей въехали в новостройку на проспекте Вернадского по программе реновации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 160 семей из дома на проспекте Вернадского переехали в новое жилье, построенное по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества.

Новостройка расположена в 70 метрах от старой пятиэтажки (проспект Вернадского, дом 75). Все жильцы, выбравшие в новом доме квартиры, заключили с департаментом городского имущества договоры. При этом 10 семей воспользовались правом на докупку площадей.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы переданы для заселения по программе реновации девять стартовых домов. Новостройки расположены в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. Туда переедут жители 15 старых домов.

