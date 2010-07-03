Девять домов по программе реновации заселяют на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Девять стартовых домов на западе Москвы переданы для заселения по программе реновации. Об этом сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.

Как уточнил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новостройки расположены в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. Туда переедут жители 15 старых домов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что на западе столицы в рамках программы реновации новое жилье получит 1 тысяча 266 семей. "В настоящее время 894 семьи, то есть более 70%, заключили договоры с департаментом городского имущества", – рассказал глава ведомства.

"Кроме того, 35 семей приглашены для заключения договоров в ближайшее время", – добавил Гаман.

Как рассказал руководитель столичного Депстроя Андрей Бочкарев, до конца года планируют "выйти еще на четыре площадки для возведения домов по реновации". Ранее в эксплуатацию ввели 12 новостроек площадью 138,6 тысячи квадратных метров на 2461 квартиру. Семь многоэтажек находятся на стадии проектирования, а в июле–сентябре начнут проектирование еще по четырем объектам, уточнил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что жители двух домов в ЮАО смогут раньше срока получить новые квартиры по программе реновации.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура, пояснил Собянин.