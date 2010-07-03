Каждая двенадцатая семья готова к расширению жилплощади по реновации

В Москве с началом запуска программы реновации поступило около 350 заявлений о докупке площади, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.
"Каждая двенадцатая семья, переезжающая по программе, готова воспользоваться таким правом. На сегодняшний день в работе у Московского фонда реновации находится 346 заявлений, уже заключено 245 договоров", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.
Он отметил, что 82% тех, кто подал заявление, готовы использовать собственные средства, остальные взять деньги в кредит.
По словам Левкина, помимо переезда в равнозначные квартиры у участников реновации есть возможность улучшить свои жилищные условия, докупив дополнительную площадь с гарантированной 10% скидкой.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в столице до конца года планируют ввести порядка 600 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации.
Как стало известно ранее, в Бабушкинском районе более 90% жителей пяти многоквартирных домов, переселяющихся по программе реновации, получили новые квартиры.
Переселение жильцов многоквартирных домов в Бабушкинском районе началось 9 июня 2018 года. Тогда жителям двух пятиэтажек по улице Осташковской (доме № 9, корпусе 2 и корпусе 3) предложили варианты равнозначного жилья в двух новостройках по улице Летчика Бабушкина, доме № 39 и доме № 41.
Кроме того, в Южном Бутове началась подготовка к строительству жилого дома по программе реновации по адресу улица Краснолиманская, владение 29. Территорию огораживают, обустраивают бытовой городок и временные дороги.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек получат современные квартиры в новостройках с аналогичным количеством комнат.
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