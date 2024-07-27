Вода вернулась в русло реки в челябинском поселке Киолим после прорыва дамбы

Фото: МЧС России

Вода полностью ушла из челябинского поселка Киолим после прорыва дамбы накануне. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киолимовском водохранилище. Никто не пострадал", – сообщается в публикации.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище случился вечером 26 июля. В зоне подтопления находились порядка 200 человек. Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к водохранилищу.

В Карабашском округе объявили режим ЧС. Также власти приняли решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов. Из поселка Киолим эвакуировали 35 человек. На базе двух школ в Карабаше развернули пункты временного размещения.

