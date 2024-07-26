35 человек эвакуированы в Киолиме после прорыва дамбы

Фото: телеграм-канал SHOT

35 человек эвакуировали из поселка Киолим после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, сообщается в пресс-службе правительства Челябинской области.

Также продолжается эвакуация из других населенных пунктов. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России, администрации Карабашского ГО и оперативный штаб.

Помимо этого, на базе двух школ в Карабаше развернули пункты временного размещения. Горожан обеспечивают питанием и питьевой водой.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище случился вечером 26 июля. В зоне подтопления находятся порядка 200 человек. Сотрудники МЧС находятся на месте происшествия.

Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к водохранилищу. По ходу движения воды находятся села Мухаметово, Байдашево и Карасево, а также поселок Киалим.

Позже в Карабашском округе объявили режим ЧП. Также власти приняли решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим.

Кроме того, после разрушения плотины оказался затоплен участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й километр, в результате дорогу в оба направления закрыли.