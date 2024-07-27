Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты в 11:00 по московскому времени, следует из сообщения Росавиации.

За время действий ограничительных мер на запасные аэродромы отправили пять самолетов, направлявшихся в Казань.

Ранее в указанных авиагаванях были введены временные ограничения. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, объяснили в Росавиации. Авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для возвращения к нормальной работе.

