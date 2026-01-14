Форма поиска по сайту

Axios: Уиткофф провел тайные переговоры с сыном последнего шаха Ирана Пехлеви

Уиткофф провел тайные переговоры с оппозицией Ирана – СМИ

Фото: AP Photo/Terry Renna

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел тайную встречу со старшим сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви, который возглавляет иранскую оппозицию. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

По словам источника, встреча состоялась в минувшие выходные, 10–11 января. Это стало первым контактом на высоком уровне между властями США и оппозиционными силами Ирана после начала массовых протестов в исламской республике. Во время переговоров Пехлеви пытался позиционировать себя как переходного лидера на случай смены власти в Иране.

Беспорядки в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты – иранского риала. Протестующие были недовольны резкими колебаниями обменного курса и их влиянием на оптовые и розничные цены. Спустя время протесты переросли в столкновения с полицией и приобрели политический характер.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил иранским протестующим начать захватывать государственные учреждения в республике.

Глава Белого дома отменил все запланированные встречи с представителями иранских властей "до тех пор, пока бессмысленное убийство протестующих не прекратится". Лидер США добавил, что помощь участникам протестов "уже в пути".

В ходе протестов в Иране могли погибнуть не менее 12 тысяч человек. Данные были получены от активистов, которые собирают их у медиков по всей стране. В свою очередь, иранская полиция объявила о задержании почти 300 человек, подозреваемых в участии в беспорядках и нападениях на правоохранителей.

В США грузовик врезался в толпу митингующих в поддержку протестов в Иране

