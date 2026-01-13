Трамп ввел пошлины против стран, сотрудничающих с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% в отношении всех стран, которые сотрудничают с Ираном. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"С настоящего момента любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет уплачивать тариф в размере 25% на все сделки, осуществляемые с США. Настоящий указ является окончательным и не подлежит обжалованию", – заявил Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, в том числе и вероятные цели. В качестве одного из вариантов обсуждалась широкомасштабная серия авиаударов по ряду военных целей в Иране.

Позже Трамп заявил, что правительство Ирана призвало Белый дом к проведению переговоров по ядерной программе страны. Он подчеркнул, что Вашингтон может в ближайшее время встретиться с иранскими представителями.