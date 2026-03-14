14 марта, 13:43

Наука

Первая длительная магнитная буря весны продолжается на Земле 9 часов

Фото: 123RF.com/vihatran

Первая продолжительная весенняя магнитная буря длится уже более 9 часов. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Геомагнитные возмущения обрушились на планету примерно в 00:00 по московскому времени 14 марта. По словам ученых, явление вызвано резким увеличением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, рост которого, в свою очередь, связан с корональной дырой на звезде.

"Буря на редкость стабильная – все 9 часов, которые она продолжается, индекс находится на одном и том же уровне G1.7, соответствующем среднему событию", – обратили внимание исследователи.

Отмечается, что это первая значительная магнитная буря в марте. Предыдущее событие, произошедшее 4 марта, было кратковременным и не имело внешних причин. Всего же с начала 2026 года зарегистрировано 17 дней с возмущениями.

"В прошлом году, который отмечался как самый геомагнитно активный за десятилетие, таких событий было 19%. Иными словами, пока год идет по рекордному графику", – добавили в лаборатории.

Корональные дыры на фоне снижения активности Солнца будут вызывать магнитные бури еще 2 года, предупреждал ранее ученый Сергей Богачев. Их полное отсутствие, по его словам, ожидается в 2028–2031 годах.

Также эксперт отмечал, что в настоящее время проходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Каждый из них длится около 11 лет. Нынешний уже перешел к снижению после прохождения пика в 2024 году.

На Солнце впервые за четыре года пропали все пятна

Читайте также


Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

