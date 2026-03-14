Первая длительная магнитная буря весны продолжается на Земле 9 часов

Первая продолжительная весенняя магнитная буря длится уже более 9 часов. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Геомагнитные возмущения обрушились на планету примерно в 00:00 по московскому времени 14 марта. По словам ученых, явление вызвано резким увеличением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, рост которого, в свою очередь, связан с корональной дырой на звезде.

"Буря на редкость стабильная – все 9 часов, которые она продолжается, индекс находится на одном и том же уровне G1.7, соответствующем среднему событию", – обратили внимание исследователи.

Отмечается, что это первая значительная магнитная буря в марте. Предыдущее событие, произошедшее 4 марта, было кратковременным и не имело внешних причин. Всего же с начала 2026 года зарегистрировано 17 дней с возмущениями.

"В прошлом году, который отмечался как самый геомагнитно активный за десятилетие, таких событий было 19%. Иными словами, пока год идет по рекордному графику", – добавили в лаборатории.

Корональные дыры на фоне снижения активности Солнца будут вызывать магнитные бури еще 2 года, предупреждал ранее ученый Сергей Богачев. Их полное отсутствие, по его словам, ожидается в 2028–2031 годах.

Также эксперт отмечал, что в настоящее время проходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Каждый из них длится около 11 лет. Нынешний уже перешел к снижению после прохождения пика в 2024 году.