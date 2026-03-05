Форма поиска по сайту

05 марта, 08:43

Наука
Ученый Богачев: полное отсутствие бурь на Солнце ожидается в 2028–2031 годах

Ученый рассказал, когда на Солнце прекратятся бури

Фото: depositphotos/magann

Корональные дыры на фоне падения активности Солнца продолжат вызывать магнитные бури еще 2 года. Их полное отсутствие ожидается в 2028–2031 годах, заявил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

С его слов, причиной магнитных бурь на Земле являются корональные дыры во время снижения активности Солнца. Несмотря на то, что в период с 22 по 25 февраля с поверхности звезды исчезли все пятна, на планете была магнитная буря среднего уровня.

В настоящее время проходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Каждый из них длится около 11 лет. Нынешний уже перешел к снижению после прохождения пика в 2024 году.

Ранее гигантский протуберанец длиной около миллиона километров вырвался в сторону Северного полюса Солнца. Его размеры в 3 раза превысили расстояние от Земли до Луны, указывали ученые. Тем не менее они заверили, что, несмотря на внушительные масштабы, протуберанец не представляет угрозы другим планетам.

На Солнце впервые за четыре года пропали все пятна

