Ученый Богачев: полное отсутствие бурь на Солнце ожидается в 2028–2031 годах

Фото: depositphotos/magann
Корональные дыры на фоне падения активности Солнца продолжат вызывать магнитные бури еще 2 года. Их полное отсутствие ожидается в 2028–2031 годах, заявил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
С его слов, причиной магнитных бурь на Земле являются корональные дыры во время снижения активности Солнца. Несмотря на то, что в период с 22 по 25 февраля с поверхности звезды исчезли все пятна, на планете была магнитная буря среднего уровня.
В настоящее время проходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Каждый из них длится около 11 лет. Нынешний уже перешел к снижению после прохождения пика в 2024 году.
Ранее гигантский протуберанец длиной около миллиона километров вырвался в сторону Северного полюса Солнца. Его размеры в 3 раза превысили расстояние от Земли до Луны, указывали ученые. Тем не менее они заверили, что, несмотря на внушительные масштабы, протуберанец не представляет угрозы другим планетам.
