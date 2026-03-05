Сергей Собянин рассказал о знаковых объектах, отреставрированных в Москве

Фото: sobyanin.ru

В Москве за последние 15 лет реставраторы привели в порядок около 2 500 памятников старины. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин, поздравив специалистов с Днем реставратора.

"5 марта – знаковая дата для всех, кто по работе или зову сердца связан со сбережением великого культурного наследия России. В этот день в 1994 году впервые были утверждены требования к специальности "Реставрация и реконструкция архитектурного наследия", – написал мэр.

Как подчеркнул Собянин, столица высоко ценит труд реставраторов. До 2030 года планируется привести в порядок еще 700 памятников, при этом из них в работе находится около 500.

В настоящее время специалисты продолжают многолетнюю работу по реставрации уникального деревянного дворца конца XVIII века – усадьбы Останкино. После приведения в порядок Египетского павильона начались работы над Итальянским.

"Работы выполняют по историческим технологиям XVIII века. Например сейчас реставраторы прилагают все усилия, чтобы сохранить уникальные бумажные обои 1790-х годов, напечатанные во Франции. Для этого их даже сняли со стен", – поделился глава города.

По его словам, Итальянский павильон, возможно, примет гостей уже в 2026 году. Полностью завершить реставрацию дворца Останкино планируется до конца 2027 года.

Кроме того, реставрационные работы идут на территории усадебного комплекса "Кузьминки".

В прошлые годы удалось привести в порядок 6 из 32 памятников старины. Сейчас в работе находятся восточный и западный флигели Главного дома, Деревянный флигель № 6, здания Прачечного, Служительского корпуса и другие сооружения.

В Прачечном корпусе расчистили фасады и восстановили их отделку, а также привели в порядок кровлю и смонтировали оконные заполнения. Специалисты ведут работы по воссозданию отделки стен и потолка интерьеров.

В свою очередь, в Деревянном флигеле № 6 выполнили протезирование сруба и стропильной системы, воссоздали отделку фасада и провели другие работы. Здесь реставрация завершится также в 2026-м. Увидеть результат работы реставраторов в Служительском корпусе посетители смогут в 2027 году.

На Берсеневской набережной идут работы над сохранением исторической городской усадьбы середины XVII – начала XVIII века Палат Аверкия Кириллова. Специалисты уже укрепили фундаменты и расчистили фасады, а сейчас занимаются работами в интерьерах здания.

"Недавно при вскрытии полов на втором этаже случился настоящий сюрприз: был обнаружен клад из множества монет из белого металла XVI–XVII веков. Находки направлены на исследование и впоследствии будут включены в Музейный фонд и переданы в Музей Москвы", – напомнил Собянин.

Помимо этого, в Басманном районе ведется реставрация фасадов кафедрального Елоховского собора. Здесь особое внимание уделяется приведению в порядок декоративных деталей. Завершение работ ожидается до конца этого года.

Ранее стало известно, что в Москве восстановят парадные двери главного здания Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, дом 10, строение 4.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его эмблемой стал знаменитый васнецовский фасад в псевдорусском стиле, а вход украшают декоративные кокошники. В настоящее время мастера реставрируют резные элементы дверей и воссоздают дверные полотна.