Россиян могут оштрафовать за ругань и дебош в пунктах выдачи заказов

Ругань и агрессивное поведение в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) могут обернуться штрафом или административным арестом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российских судов за последние месяцы.

К примеру, в Абакане мужчине назначили административный арест на семь суток за нецензурную брань, крики в ПВЗ в состоянии опьянения и замахивания на сотрудницу руками. В Новгородской области еще один пьяный гражданин, скандаливший в пункте выдачи, портивший имущество и не выполнивший законное требование полиции, получил штраф в три тысячи рублей.

В Архангельской области мужчина за дебош в ПВЗ и ругань с полицейскими был оштрафован на две тысячи рублей. Женщина в Мордовии, которая нарушила общественный порядок, "беспричинно выражаясь грубой нецензурной бранью", получила штраф 500 рублей.

Аналогичную санкцию применили к жителю Астраханской области за оскорбительное поведение по отношению к сотрудникам пункта. По словам юристов, пункт выдачи заказов является общественным местом, и "правила поведения в таких местах регламентированы российским законодательством, а их нарушение влечет предусмотренную законом ответственность".

Ранее Ozon опроверг принудительное списание чаевых сотруднику пункта выдачи заказов (ПВЗ). По данным пресс-службы маркетплейса, во время оформления заказа по умолчанию там будет стоять отметка с суммой. Но если пользователь передумал оставлять чаевые, то он может отменить оплату в течение 15 минут.