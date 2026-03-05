Конькобежка Коржова рассказала, что на ОИ-2026 у нее забрали спонсорский телефон

Фото: ТАСС/IMAGO/Orange Pictures

Организаторы Олимпийских игр в Италии выдали российской конькобежке Ксении Коржовой спонсорский телефон, однако отобрали его через некоторое время. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

По ее словам, они ходили с тренером по Олимпийской деревне и зашли посмотреть на телефоны. Ее стали зазывать ассистенты магазина и предлагать взять смартфон, хотя Коржова объясняла, что она нейтральный спортсмен. Несмотря на это, сотрудники сказали ей, что "все в порядке".

При этом конькобежка подчеркнула, что нейтральных спортсменов предупреждали о том, что получить смартфоны будет невозможно. Она показывала аккредитацию, но продавцы все равно оформили ей телефон.

"Через 20 минут звонят и говорят: "Здравствуйте. Мы получили информацию, что Ксения получила телефон. Верните, пожалуйста". Сами сотрудники не против были, и они даже не знали об этом правиле", – заключила Коржова.

Перед началом Олимпиады организаторы говорили, что все спортсмены получат подарки, включая специально разработанные для участников соревнований смартфоны Samsung.

По словам российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, в Олимпийской деревне организаторы ОИ раздавали коробки с подарками, однако для нейтральных атлетов в них находились шампунь и зубная паста.

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала такую ситуацию демонстрацией отношения к российским спортсменам. Парламентарий удивилась подобным подаркам, отметив, что в ее время такого не было.

Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, заявил, что не может дарить смартфоны спортсменам определенных стран. Однако были приложены все усилия для того, чтобы обеспечить участников Олимпиады важными сведениями о соревнованиях и доступом к игровым сервисам через устройства.

