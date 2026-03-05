Психолог Самбурский назвал "тихие" свадьбы продолжением тренда на разумные траты

В России все чаще отказываются от пышных свадеб в пользу тихих торжеств, когда молодожены просто расписываются в ЗАГСе и устраивают праздник для себя, сообщили СМИ. С чем это связано, как действительно можно сэкономить и чем хорош тренд на скромность, разбиралась Москва 24.

Просто расписаться?

В России набирает популярность свадебный тренд "просто расписаться", направленный на отказ от пышных торжеств в пользу скромного праздника. Причина кроется в денежном вопросе: у многих просто не хватает средств, чтобы сделать событие шикарным, сообщил телеграм-канал Baza.

Однако, как выяснили журналисты, даже минималистичный подход якобы требует серьезных финансовых вложений: камерное мероприятие сегодня может обойтись в сумму до 350 тысяч рублей.

Например, услуги фотографа на два часа съемки оцениваются в 50–60 тысяч рублей. Наряды требуют сопоставимых вложений: платье невесты обходится в 40–65 тысяч, а костюм жениха – в 40–50 тысяч. Помимо этого, необходимо заложить средства на аренду гостиничного номера для сборов (10–25 тысяч), работу визажиста (10–15 тысяч), мастера маникюра (5–8 тысяч) и парикмахера (8–12 тысяч).

Также к обязательным пунктам относятся обручальные кольца (60–75 тысяч), букет невесты (7–15 тысяч) и ужин в ресторане на двоих (15–25 тысяч).

При этом свадебный организатор Евгения Лейбман рассказала Москве 24, что в целом свадьба в районе 245 тысяч рублей по сегодняшним меркам считается недорогой.

"Все перечисленные пункты – это значительные статьи расходов. Просто на большой свадьбе с 50 гостями они теряются на фоне стоимости банкета", – отметила эксперт.

Она объяснила, что, например, кольца сильно подорожали из-за роста стоимости драгоценных металлов. С одеждой отдельная история: современные молодые люди часто впервые в жизни надевают вечерний мужской костюм именно на собственную свадьбу, поэтому им приходится его покупать.





Евгения Лейбман свадебный организатор С фотографом тоже есть нюанс. Многие пары думают, что сэкономят, если возьмут его всего на час. Но этого времени часто оказывается слишком мало, при этом фотографу невыгодно выезжать на такое короткое время. Поэтому минимальная стоимость обычно варьируется в пределах 40–50 тысяч рублей. Та же история с видео: чтобы сделать полноценный ролик, нужно отснять много материала и потратить время на работу с ним. Поэтому логика "чем меньше часов, тем дешевле" здесь не работает.

Эксперт добавила, что номер для молодоженов в хорошем отеле, стилист и визажист (тем более, если есть репетиция образа) тоже добавляют расходов. В итоге потратить сумму до 350 тысяч (вместе с хорошим рестораном в закрытом ВИП-зале) вполне реально.

"Что касается экономии, кольца можно попробовать покупать заранее, отслеживать распродажи. Платье – взять из старой коллекции или напрокат. Костюм жениха тоже можно арендовать – сегодня реально собрать полный образ таким способом", – посоветовала эксперт.

Она добавила еще один полезный лайфхак: сходить на курсы макияжа и прически. Такие мастер-классы стоят немного, и девушка сможет в день свадьбы самостоятельно сделать себе достойный макияж. Причем этот навык останется навсегда, отметила специалист.

Также получится сэкономить на ресторане: если не принципиально закрывать отдельный зал, можно забронировать столик в общем зале и попросить обособленную зону. Более того, вместо отеля можно арендовать лофт – это намного дешевле. Поэтому, если соблюсти все пункты экономии, стоимость можно снизить в два, а то и в пять раз, указала Лейбман.

Получить одобрение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В целом скромная свадьба хороша тем, что в ней меньше стресса, конфликтов и ощущения, что человек находится на госэкзамене, отметил в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, этот факт особенно важен, поскольку в наше время торжество нередко считается не просто праздником двух людей, а самопрезентацией.

"Это публичный ритуал, через который пара демонстрирует, что возлюбленные теперь вместе, они перешли в категорию взрослых и выполняют ожидания окружающих. В психологии это называется конформизмом – нормативным влиянием и управлением впечатлением. Большую свадьбу делают, потому что так принято, чтобы получить одобрение и не выпасть из ожиданий родителей", – объяснил эксперт.

При этом всегда приходится закладывать бюджеты, следовать дедлайнам. К тому же молодых, как правило, окружает множество тех, кто склонен давать непрошеные советы, отметил эксперт.





Станислав Самбурский клинический психолог По большому счету, это театральное представление. И чем больше людей участвует, тем выше риск, что пара будет делать праздник не для себя, а для родственников и гостей. Собственные смыслы теряются.

Поэтому скромная свадьба – это продолжение тренда на разумные траты. Это не просто про "сэкономить", а про отказ выносить свои отношения на публику, считает эксперт.

"Еще важный момент: у скромных свадеб меньше финансового давления в начале отношений. Пышное торжество разгоняется мощно, с огромными бюджетами. И даже если родители что-то оплачивают, после медового месяца молодожены часто сталкиваются с реальностью: денег не то что мало, а пара находится в минусе, так как нужно отдавать кредиты и перезанимать. Это резко ухудшает отношения", – предупредил эксперт.

Также скромные свадьбы – это еще и про отказ от гонки сравнений с теми, у кого другие доходы. В противном случае самый дорогой пункт свадебного бюджета фактически – чужое одобрение. И за то, чтобы его заслужить, некоторые склонны вкладывать большие деньги, добавил Самбурский.





Станислав Самбурский клинический психолог Пышные свадьбы, которые делаются ради роскоши, часто заканчиваются обвалом. Если вы устраиваете шикарное торжество, а потом наступает рутина, – это как машина, которая несется со скоростью 120 километров в час и резко врезается в стену. Бытовая реальность схлопывает все эмоции моментально, и приходит мощное разочарование.

Пышное торжество не укрепляет брак автоматически. Нет прямой зависимости: чем круче свадьба, тем дольше и счастливее совместная жизнь. Наоборот, вероятность развода из-за денежных споров и выяснений, кто сколько вложил, очень велика, заключил Самбурский.