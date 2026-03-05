Психолог Самбурский назвал "тихие" свадьбы продолжением тренда на разумные траты

В России все чаще отказываются от пышных свадеб в пользу тихих торжеств, когда молодожены просто расписываются в ЗАГСе и устраивают праздник для себя, сообщили СМИ. С чем это связано, как действительно можно сэкономить и чем хорош тренд на скромность, разбиралась Москва 24.
Просто расписаться?
В России набирает популярность свадебный тренд "просто расписаться", направленный на отказ от пышных торжеств в пользу скромного праздника. Причина кроется в денежном вопросе: у многих просто не хватает средств, чтобы сделать событие шикарным, сообщил телеграм-канал Baza.
Однако, как выяснили журналисты, даже минималистичный подход якобы требует серьезных финансовых вложений: камерное мероприятие сегодня может обойтись в сумму до 350 тысяч рублей.
Например, услуги фотографа на два часа съемки оцениваются в 50–60 тысяч рублей. Наряды требуют сопоставимых вложений: платье невесты обходится в 40–65 тысяч, а костюм жениха – в 40–50 тысяч. Помимо этого, необходимо заложить средства на аренду гостиничного номера для сборов (10–25 тысяч), работу визажиста (10–15 тысяч), мастера маникюра (5–8 тысяч) и парикмахера (8–12 тысяч).
Также к обязательным пунктам относятся обручальные кольца (60–75 тысяч), букет невесты (7–15 тысяч) и ужин в ресторане на двоих (15–25 тысяч).
При этом свадебный организатор Евгения Лейбман рассказала Москве 24, что в целом свадьба в районе 245 тысяч рублей по сегодняшним меркам считается недорогой.
"Все перечисленные пункты – это значительные статьи расходов. Просто на большой свадьбе с 50 гостями они теряются на фоне стоимости банкета", – отметила эксперт.
Она объяснила, что, например, кольца сильно подорожали из-за роста стоимости драгоценных металлов. С одеждой отдельная история: современные молодые люди часто впервые в жизни надевают вечерний мужской костюм именно на собственную свадьбу, поэтому им приходится его покупать.
Эксперт добавила, что номер для молодоженов в хорошем отеле, стилист и визажист (тем более, если есть репетиция образа) тоже добавляют расходов. В итоге потратить сумму до 350 тысяч (вместе с хорошим рестораном в закрытом ВИП-зале) вполне реально.
"Что касается экономии, кольца можно попробовать покупать заранее, отслеживать распродажи. Платье – взять из старой коллекции или напрокат. Костюм жениха тоже можно арендовать – сегодня реально собрать полный образ таким способом", – посоветовала эксперт.
Она добавила еще один полезный лайфхак: сходить на курсы макияжа и прически. Такие мастер-классы стоят немного, и девушка сможет в день свадьбы самостоятельно сделать себе достойный макияж. Причем этот навык останется навсегда, отметила специалист.
Также получится сэкономить на ресторане: если не принципиально закрывать отдельный зал, можно забронировать столик в общем зале и попросить обособленную зону. Более того, вместо отеля можно арендовать лофт – это намного дешевле. Поэтому, если соблюсти все пункты экономии, стоимость можно снизить в два, а то и в пять раз, указала Лейбман.
Получить одобрение
В целом скромная свадьба хороша тем, что в ней меньше стресса, конфликтов и ощущения, что человек находится на госэкзамене, отметил в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский.
По его словам, этот факт особенно важен, поскольку в наше время торжество нередко считается не просто праздником двух людей, а самопрезентацией.
"Это публичный ритуал, через который пара демонстрирует, что возлюбленные теперь вместе, они перешли в категорию взрослых и выполняют ожидания окружающих. В психологии это называется конформизмом – нормативным влиянием и управлением впечатлением. Большую свадьбу делают, потому что так принято, чтобы получить одобрение и не выпасть из ожиданий родителей", – объяснил эксперт.
При этом всегда приходится закладывать бюджеты, следовать дедлайнам. К тому же молодых, как правило, окружает множество тех, кто склонен давать непрошеные советы, отметил эксперт.
Поэтому скромная свадьба – это продолжение тренда на разумные траты. Это не просто про "сэкономить", а про отказ выносить свои отношения на публику, считает эксперт.
"Еще важный момент: у скромных свадеб меньше финансового давления в начале отношений. Пышное торжество разгоняется мощно, с огромными бюджетами. И даже если родители что-то оплачивают, после медового месяца молодожены часто сталкиваются с реальностью: денег не то что мало, а пара находится в минусе, так как нужно отдавать кредиты и перезанимать. Это резко ухудшает отношения", – предупредил эксперт.
Также скромные свадьбы – это еще и про отказ от гонки сравнений с теми, у кого другие доходы. В противном случае самый дорогой пункт свадебного бюджета фактически – чужое одобрение. И за то, чтобы его заслужить, некоторые склонны вкладывать большие деньги, добавил Самбурский.
Пышное торжество не укрепляет брак автоматически. Нет прямой зависимости: чем круче свадьба, тем дольше и счастливее совместная жизнь. Наоборот, вероятность развода из-за денежных споров и выяснений, кто сколько вложил, очень велика, заключил Самбурский.