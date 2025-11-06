Психолог Самбурский выступил против призывов торопить 30-летних вступать в брак

В Госдуме призвали родителей 30-летних детей поторопить их с вступлением в брак. Можно ли выстроить крепкие отношения под внешним давлением, разбиралась Москва 24.

"Не вижу ничего плохого"

Родителям стоит поторопить своих 30-летних детей с вступлением в брак. Такое мнение в беседе с "Татар-информ" высказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.



по поводу замужества. – Прим. ред. ) в 30 лет, то я считаю, что так делать можно и нужно.

Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Если родитель давит на свою дочь () в 30 лет, то я считаю, что так делать можно и нужно.

Она обратила внимание, что иногда родители вынуждены торопить ребенка с вступлением в брак из-за его инфантильности или своего страха, что сын или дочь "пойдут по наклонной".

"Я не вижу в этом ничего плохого. Родитель должен участвовать в судьбе своего ребенка, но при этом, конечно, не нужно заставлять несовершеннолетнюю девочку выйти замуж, основываясь на каких-то обрядах", – сказала Останина.

При этом, по мнению парламентария, стоит выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы мнение родителей не воспринималось как давление.

Ранее российским работодателям предложили сажать рядом одиноких женщин и мужчин. По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, это поможет решить демографические проблемы.

"Речь не идет о принуждении или нарушении личных границ. Мы говорим о разумном подходе: если в коллективе есть незамужние девушки и неженатые мужчины, почему бы не создать для них больше возможностей познакомиться в комфортной обстановке? Это не только поможет решению личных вопросов, но и укрепит микроклимат в коллективе", – сказал Иванов и напомнил об опыте советского времени, когда семьи нередко формировались на производстве.

Случится ли счастье?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Давление родителей может подтолкнуть к браку, однако долго подобные отношения рискуют не протянуть. Таким мнение в беседе с Москвой 24 поделился клинический психолог Станислав Самбурский.

Он напомнил, что люди склонны соглашаться с теми, кого считают авторитетом.

"Но нужно понимать, что, если оказывать давление, человек может поменять поведение только на время, так как нет внутреннего согласия. Конформизм заставляет подстраиваться под ожидания родителей ради их одобрения. Если это противоречит внутреннему убеждению, будут сложности, потому что нет внутренней опоры", – рассказал Самбурский.





Станислав Самбурский клинический психолог Если сын или дочь в ответ на давление родителей не проставят границы и вступят в брак с кем попадется, ничего хорошего не выйдет. Свадьба будет быстро, а через полгода выяснится, что нет общих интересов, эмоциональной связи. Внешне такой брак может казаться благополучным: человек побоится расстроить родителей гораздо сильнее собственного несчастья. Со временем между партнерами будет появляться эмоциональная дистанция, возникает риск измены и впоследствии развода.

Он уточнил, что с мнением родителей вопреки собственным желаниям чаще соглашаются те, у кого высокое чувство долга или страх осуждения. Однако возникает когнитивный диссонанс: человек еще не готов к отношениям или не уверен в них, но вступает в брак, потому что старшие так сказали.

"Отделиться от родительской системы – ключевое достижение взросления. Когда человек выстраивает границу между своей семьей и родителями, тогда он становится по-настоящему зрелым партнером. Если этого не происходит, часто именно родитель принимает основные решения даже в отношениях", – предупредил психолог.

Позитивной может быть только форма мягкого напоминания о ценностях, обратил внимание эксперт.

"Не нужно говорить: "Ты должна выйти замуж, ты должна терпеть, ты должна рожать". Надо сказать иначе: "Это твоя жизнь, ты достойна, чтобы рядом с тобой был человек, с которым тебе хорошо", – резюмировал Самбурский.

Теоретически давление родителей может ускорить образование семьи, однако спешка редко приводит к хорошим результатам, согласилась с коллегой семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова. В итоге брак может быть полным обид и разочарований, сказала она Москве 24.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель При желании повлиять на решение сына или дочери лучше использовать ненавязчивые рекомендации. Например, родители видят, что ребенок одинок, возможно, погружен в работу, совсем не уделяет времени личной жизни. В этом случае они могут аккуратно намекнуть, что пора задуматься о создании семьи. Возможно, познакомить с интересным человеком. Но ни в коем случае не настаивать, не упрекать и не манипулировать.

В то же время без поддержки родителей молодой семье бывает нелегко. Опыт старшего поколения может пригодиться, например, в решении бытовых или финансовых вопросов, напомнила специалист.

"Однако есть вариант, когда родители могут быть проблемой. Например, постоянно вмешиваться в жизнь молодой семьи, пытаться диктовать свои правила, критиковать выбор супруга или методы воспитания детей. Это приводит к конфликтам и обидам", – добавила Стригунова.

Если же родители используют чувство вины или долга, чтобы добиться своего, это разрушает доверие и значительно портит отношения, подчеркнула психолог. Также негативно на семье могут сказаться попытки настоять на совместном проживании, когда молодая семья хочет строить отдельный быт, заключила Стригунова.

