29 декабря, 06:58Общество
В РФ маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в ПВЗ в жилых домах
Фото: depositphotos/stasokulov
Маркетплейсам в России запретили размещать и выдавать пожароопасные товары в пунктах выдачи, расположенных в жилых зданиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Такое решение было принято по итогам заседания комиссии по саморегулированию в электронной торговле, которое прошло с участием представителей самих маркетплейсов.
Отмечается, что речь идет о пиротехнике, легковоспламеняющихся и горючих жидкостях. При этом исключение было сделано для медицинских изделий и косметики.
В ведомстве подчеркнули, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан. Хранение таких товаров в жилых домах может усугубить развитие пожара, осложнить его тушение и проведение спасательных работ, создав дополнительную угрозу для людей.
Ранее в Госдуме выступили за усиление контроля за оборотом пиротехники в праздники. По мнению председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, в стране необходимо усилить межведомственный контроль за продажей фейерверков, уделив особое внимание проверке маркировки, условий хранения и пресечению нелегального оборота.