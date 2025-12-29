В РФ маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в ПВЗ в жилых домах

Фото: depositphotos/stasokulov

Маркетплейсам в России запретили размещать и выдавать пожароопасные товары в пунктах выдачи, расположенных в жилых зданиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Такое решение было принято по итогам заседания комиссии по саморегулированию в электронной торговле, которое прошло с участием представителей самих маркетплейсов.

Отмечается, что речь идет о пиротехнике, легковоспламеняющихся и горючих жидкостях. При этом исключение было сделано для медицинских изделий и косметики.

В ведомстве подчеркнули, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан. Хранение таких товаров в жилых домах может усугубить развитие пожара, осложнить его тушение и проведение спасательных работ, создав дополнительную угрозу для людей.

Ранее в Госдуме выступили за усиление контроля за оборотом пиротехники в праздники. По мнению председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, в стране необходимо усилить межведомственный контроль за продажей фейерверков, уделив особое внимание проверке маркировки, условий хранения и пресечению нелегального оборота.