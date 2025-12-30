Форма поиска по сайту

30 декабря, 15:21

Общество
Эксперт Быкова назвала экологичность и ретро трендами в оформлении новогодних подарков

Декоратор назвала главные тренды в упаковке новогодних подарков

Фото: 123RF.com/ostanina

Экологичность, персонализация и ретро стали главными трендами в оформлении новогодних подарков в 2025-м. Об этом Москве 24 рассказала дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.

День заворачивания новогодних подарков ежегодно отмечается 30 декабря. По словам эксперта, для упаковки презента стоит использовать крафтовую бумагу, листы ручной работы и варианты с натуральными вкраплениями, такими как сушеные листья.

"Это выглядит интересно и необычно. Тем более если перевязать подарок бечевкой и приклеить сухоцветы, веточки, шишки. Только важно учитывать, что конструкция получится довольно хрупкой, поэтому доставить ее адресату нужно будет аккуратно", – предупредила эксперт.

Также модно упаковывать подарки, используя небольшие тканевые мешки из льна или хлопка. Скорее всего, их не станут выкидывать, а будут затем использовать для хранения каких-либо вещей, отметила декоратор.

Не надо забывать и о тренде на персонализацию. Важно упаковать подарок так, чтобы было понятно: старались для конкретного человека. К примеру, можно прикрепить к упаковке мини-фигурку, которая ассоциируется с его профессией или увлечением, или написать на упаковке фразы из его любимого фильма.
Юлия Быкова
дизайнер интерьеров, декоратор

Важно не забыть сделать бирку с именем того, кому предназначен подарок. Причем лучше написать текст на ней от руки, добавила Быкова.

Также декоратор отметила, что в новогоднем дизайне прослеживается тема ретро. Хорошим выбором для оформления будут кружевные ленты, сургучные печати и новогодние флажки в советском стиле, заключила специалист.

Ранее дизайнер и интерьерный психолог Ирина Макарова рассказала, какие приемы помогут стильно украсить елку. По ее словам, важно соблюдать цветовую дисциплину, иначе символ Нового года потеряет цельность и начнет визуально "шуметь".

Трошина Любовь

обществопраздникиэксклюзив

Яндекс.Метрика