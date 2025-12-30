Эксперт Быкова назвала экологичность и ретро трендами в оформлении новогодних подарков

30 декабря, 15:21Общество
Фото: 123RF.com/ostanina
Экологичность, персонализация и ретро стали главными трендами в оформлении новогодних подарков в 2025-м. Об этом Москве 24 рассказала дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.
День заворачивания новогодних подарков ежегодно отмечается 30 декабря. По словам эксперта, для упаковки презента стоит использовать крафтовую бумагу, листы ручной работы и варианты с натуральными вкраплениями, такими как сушеные листья.
"Это выглядит интересно и необычно. Тем более если перевязать подарок бечевкой и приклеить сухоцветы, веточки, шишки. Только важно учитывать, что конструкция получится довольно хрупкой, поэтому доставить ее адресату нужно будет аккуратно", – предупредила эксперт.
Также модно упаковывать подарки, используя небольшие тканевые мешки из льна или хлопка. Скорее всего, их не станут выкидывать, а будут затем использовать для хранения каких-либо вещей, отметила декоратор.
Важно не забыть сделать бирку с именем того, кому предназначен подарок. Причем лучше написать текст на ней от руки, добавила Быкова.
Также декоратор отметила, что в новогоднем дизайне прослеживается тема ретро. Хорошим выбором для оформления будут кружевные ленты, сургучные печати и новогодние флажки в советском стиле, заключила специалист.
