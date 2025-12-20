Эксперт Любимова посоветовала не дарить мужчинам рубашки на Новый год

Новогодний подарок должен быть не только приятным, но и уместным, напомнили эксперты. От покупки каких презентов лучше отказаться, чтобы не обидеть близкого человека или коллегу, – в материале Москвы 24.

Никаких намеков

Выбирая подарок на Новой год, нужно избегать вещей, которые могут быть восприняты как личные, например нижнее белье. Его презентовать можно только в том случае, если люди состоят в любовных отношениях. Также не стоит дарить средства личной гигиены, бытовые приборы, а также то, что может намекать на недостатки и возраст, например весы и средства против морщин, рассказала Москве 24 специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Для детей будут неуместны слишком дорогие или бесполезные, а также опасные игрушки. Еще в этом списке предметы, требующие сложного ухода или дорогостоящих батареек. Кроме этого, лучше избегать сладких угощений, если они заранее не обговаривались с родителями, отметила эксперт.

В свою очередь, коллегам не стоит преподносить дорогие подарки, деньги (исключение – корпоративный сбор) и бесполезные сувениры, отметила Коломацкая. Вещь должна приносить радость, пользу и впечатления, намекать на внимание к интересам человека.

В связи с этим универсальным вариантом подарка может стать качественная канцелярия, необходимые гаджеты (телефон, планшет, электронные часы или ридер), предметы для хобби, книги, подобранные с учетом вкуса человека, подарочные сертификаты, ароматические свечи, домашний декор. Также подойдут билеты на мероприятия, мастер-классы и сертификат на SPA-процедуры.

Коломацкая отметила, что подарок может помочь привлечь внимание конкретного человека, а также наладить деловые отношения, в том числе с целым коллективом. В этом случае можно выбрать предмет, связанный с увлечениями или профессией получателя. В свою очередь, коллективу можно преподнести корзину с деликатесами (чай, кофе, сладости, фрукты), настольную игру, кофемашину или набор красивой посуды для общих чаепитий.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису В этом вопросе важно придерживаться правила: подарок должен быть нейтральным, уместным, демонстрировать внимание к интересам человека или коллектива и не создавать ощущения "покупки" расположения.

Не менее важно и то, как происходит процесс вручения. Стоит произнести искренние пожелания, а для коллектива лучше организовать небольшое общее мероприятие.

"Если вручить вещь лично невозможно, отправьте с курьером, но обязательно приложите открытку с рукописными пожеланиями и вашу визитную карточку", – отметила эксперт.

В свою очередь, эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева рекомендовала с осторожностью выбирать в качестве новогоднего подарка сертификаты, если неизвестны конкретные увлечения человека.

"Принято считать, что это – универсальный подарок. Однако сертификат является эквивалентом деньгам, а значит, возможна неловкая ситуация. Поэтому с точки зрения подарочного этикета такой вариант лучше не выбирать, если вы не знакомы с адресатом близко и не знаете его отношения к такому презенту", – подчеркнула она.

Что выбрать в год Огненной лошади

С точки зрения астрологии, в целом нежелательными подарками считаются платки и кошельки, отметила в разговоре с Москвой 24 астролог Лилия Любимова.

По ее словам, такие презенты могут привести к ссоре или разлуке с близкими. По этому же принципу мужчинам не стоит дарить рубашки.

Также эксперт напомнила о народной примете, согласно которой нельзя отдавать предпочтение и колюще-режущим предметам, поскольку они могут принести несчастье.

Кроме того, не стоит забывать, что символом следующего года станет Огненная лошадь, поэтому 2026-й будет благоволить активным и дерзким людям. Следующие 12 месяцев подойдут для пиара, самореализации и демонстрации своих достоинств, отметила эксперт.





Лилия Любимова астролог Это период для тех, кто не побоится громко заявить о себе, будет активным и напористым. Особенность года Огненной лошади в том, что он не про командную работу, а про яркость и оригинальность каждого.

В связи с этим эксперт порекомендовала выбирать подарки с символикой, исходя из потребностей принимающего.

"Если не знаете, что подарить друзьям или родственникам, то лучше ограничиться хорошей коробкой конфет", – отметила специалист.

Оригинальным подарком, связанным с лошадью, станет настоящая подкова, которая точно принесет удачу. При желании можно заказать ее в кузнице или приобрести в специализированных магазинах. Такую вещь можно разместить над входной дверью, сказала астролог.

Подарок также можно выбрать с учетом знака зодиака получателя, отметила Любимова. Овнам подойдет качественный и ценный, но не всегда сильно дорогой презент. Представители знака оценят все, что связано со спортом, например специальные часы, которые можно связать со смартфоном. Также можно преподнести модную футболку.



Тельцам на Новый год стоит подарить практичную вещь для дома. Например, хороший набор посуды или отдельные элементы: сковороды или кухонную технику. Также подойдут предметы декора и кулинарные книги.

Близнецам эксперт рекомендовала преподнести интересную и необычную настольную игру, сертификат на обучение или развлекательное мероприятие (квесты или квизы). Представители знака оценят интеллектуальный, игровой и веселый подарок.





Лилия Любимова астролог Раков порадуют предметы интерьера. Например, можно подарить необычную фоторамку, чайную пару или вазу. Кроме того, представители знака особенно отметят, если презент будет преподнесен и их детям.

Львы обрадуются вещи, акцентирующей внимание на них самих. Они также оценят необычный или шуточный подарок, например бенгальские огни, хлопушки или даже корону. Кроме того, можно устроить розыгрыш: представители знака будут с удовольствием шутить и веселиться. Также Львы обрадуются сертификату в СПА или в салон красоты.



Девам тоже можно вручить подобный бьюти-подарок. Также им понравятся книги и что-то деловое, например планер или красивый канцелярский набор.

Весы – это эстеты, поэтому им может подойти нефункциональная, но красивая вещь. Любимова посоветовала обратить внимание на красивую зимнюю композицию, елочную игрушку или любой другой предмет интерьера.

Скорпиону сложно угодить, поэтому ему лучше всего подарить определенную сумму денег. Однако если очень хочется порадовать представителя знака иным способом, то можно преподнести книгу по интересам.





Лилия Любимова астролог Стрельцы любят шуточные подарки. Кроме того, им можно преподнести курс повышения квалификации, ваучер на путешествие или просто конверт с деньгами.

Козероги оценят практичный презент: бытовую технику, инструменты или атрибуты для поддержания здоровья. Также подойдет вещь, которая отлично впишется в интерьер дома или квартиры, подчеркнула Любимова.

Некоторые Водолеи отличаются тем, что моментально забывают о подарке. По словам астролога, над сюрпризом для представителей этого знака можно долго не думать, а также не стоит делать слишком дорогие презенты. Однако им всегда будет приятно получить полезный девайс.

В свою очередь, Рыбы любят теплые и душевные подарки: красиво оформленный съедобный презент, набор ароматических масел, предметы для сна и расслабления. Для представителей знака важно искреннее поздравление и вручение, заключила астролог.