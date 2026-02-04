Форма поиска по сайту

04 февраля, 06:45

Происшествия

Напавшую с ножом на сверстницу школьницу в Красноярском крае поместили в изолятор

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

14-летняя девочка, напавшая с ножом на сверстницу в школе Кодинска в Красноярском крае, была помещена в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по региону.

"Она была задержана вчера и помещена в ИВС", – говорится в заявлении ведомства.

Инцидент в школе Кодинска произошел днем во вторник, 3 февраля. Предварительно установлено, что школьница поссорилась с учителем, а затем ударила ножом девочку из параллельного класса.

Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшую задержали. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела.

Также следователи выяснили, что в школе не было охраны. Задержанная пронесла нож с собой.

происшествиярегионы

