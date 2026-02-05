Мать фигуристки Костылевой пригрозила разрубить сопернице дочери связки из-за конфликта

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Мать чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина резко высказалась в адрес другой юной фигуристки Софии Сарновской. Своим мнением женщина поделилась в личном телеграм-канале.

Конфликт возник на тренировке, где, по словам Костылевой, другая фигуристка помешала ее дочери выполнить прыжок.

"Нервы не сдадут. Лена не будет жалеть Сарновскую. Она прыгнет триксель на нее. И разрубит ей лезвием связки. На ногах или бедре, если та еще раз попытается пересечь ей прыжок. И пусть винят потом только себя", – написала она.

Мать спортсменки сравнила произошедшее с дорожной ситуацией, задавшись вопросом, почему водитель, условно, должен разбивать свою машину, уходя в кювет, чтобы избежать столкновения по чужой вине. По мнению женщины, Сарновская намеренно помешала юной фигуристке выполнить прыжок правильно, что могло привести к травме.

При этом она подчеркнула, что не считает свои слова угрозой, а описывает спортивные реалии. Примечательно, что ранее мать Костылевой уже обвиняла Сарновскую в умышленном срыве прыжка ее дочери на тренировке перед первенством России.

В конце ноября 2025 года тренер Евгений Плющенко обратился к детскому омбудсмену с жалобой на мать Костылевой, обвиняя ее в жестоком обращении с ребенком. В жалобе утверждалось, что женщина систематически оскорбляла тренерский состав, других спортсменов и их родителей.

В том же месяце супруга тренера, продюсер Яна Рудковская разместила в своем телеграм-канале видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мать 14-летней фигуристки ударила кулаком в живот ребенка и силой сняла с девочки коньки. Разрешение на публикацию дал отец девочки, являющийся законным представителем. Она отметила, что это не единственная запись, подтверждающая жестокое обращение к спортсменке со стороны матери.

Также Рудковская совместно с супругом инициировала обращения в Федерацию фигурного катания на коньках России, органы опеки и попечительства, а также к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с целью остановить действия матери Костылевой. При этом, по заявлению Рудковской, мать девочки выдвигает обвинения во лжи в адрес тренерского состава, представителей СМИ и органов опеки.