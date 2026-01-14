Фигуристка Валиева примет участие в телепроекте "Ледниковый период"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Фигуристка Камила Валиева планирует принять участие в телепроекте "Ледниковый период", сообщил продюсер Илья Авербух.

По его словам, спортсменка подтвердила свое желание присоединиться к шоу, но не в этом году.

"Мы с большим теплом и уважением относимся к ее решению", – цитирует Авербуха РИА Новости.

Съемки нового сезона "Ледникового периода" стартовали в среду, 14 января. Участницами стали соперницы Валиевой по спортивной карьере: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.

Ведущей проекта вновь выступила Алина Загитова, а судейскую бригаду пополнила Евгения Медведева.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка, в школу которой перешла Валиева, сообщила, что фигуристка может выступить на чемпионате России по прыжкам. Соревнования планируются провести на "Навка Арене" в Москве с 31 января по 1 февраля.