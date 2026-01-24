В ГД предложили обязать работодателей оплачивать такси своим сотрудникам в морозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Госдуме предложили законодательно закрепить обязанность работодателей компенсировать сотрудникам расходы на такси от дома до работы и обратно, если при морозе ниже минус 25 градусов они требуют очного присутствия на рабочем месте. С такой инициативой в беседе с РИА Новости выступил депутат от фракции "Новые люди" Амир Хамитов.

По его мнению, это справедливый подход, который распределяет ответственность и снижает риски для работников.

Кроме того, депутат считает необходимым предоставлять сотрудникам возможность работать удаленно в дни аномальных холодов. Он подчеркнул, что это вопрос не комфорта, а безопасности и здравого смысла.

Ранее с подобной инициативой выступил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. По его мнению, россиянам следует предоставить право временного перехода на дистанционный режим работы в период сильных снегопадов, когда коммунальные службы не справляются с уборкой и движение по городу затруднено.

Он подчеркнул, что возможность подключиться к работе из дома во время непогоды особенно актуальна для людей старшего возраста и тех, кто имеет проблемы со здоровьем.