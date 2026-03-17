17 марта, 21:35

Зеленский заявил, что Украина направила свыше 200 военных на Ближний Восток

Фото: ТАСС/AP/Suzanne Plunkett

Украина направила на Ближний Восток 201 военного специалиста по борьбе с беспилотниками. Еще 34 готовы к отправке, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте Великобритании.

По его словам, эксперты работают в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт. Такое решение было принято по просьбе США и других "партнеров" Киева в рамках "дронового соглашения".

Ранее СМИ писали, что отказ американского президента Дональда Трампа от помощи Киева в военной операции с Тегераном и недовольство Зеленского в вопросе урегулирования конфликта с Россией рушит все надежды Украины.

Как выяснили журналисты, Трамп два раза отверг попытки украинского президента "стать полезным для американцев в этой войне", передав опыт по борьбе с дронами. Причем в последний раз он сделал это в "крайне раздраженной форме".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и военным базам Вашингтона в регионе.

