16 мая, 21:10

Происшествия

Силы ПВО уничтожили 89 украинских БПЛА над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за вечер уничтожили 89 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 15:00 по 20:00 16 мая вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областей, столичного региона и над акваторией Черного моря.

Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Чаривное в Запорожской области и Чайковка в Харьковской области. Взять под контроль Чайковку удалось благодаря решительным действиям подразделений "Северной" группировки войск, Чаривное было освобождено силами группировки "Восток".

Ранее ВС РФ освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взять населенный пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям "Южной" группировки войск.

