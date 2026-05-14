14 мая, 13:03

Политика

ВС РФ освободили Николаевку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны.

Взять населенный пункт под контроль удалось благодаря решительным действиям "Южной" группировки войск. В зоне ее ответственности Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 115 солдат.

Свыше 215 военных противник лишился в зоне группировки войск "Север", более 150 – от действий группировки "Запад", а также свыше 300 – в зоне "Центральной" группировки ВС РФ. Также ВСУ лишились свыше 350 и 60 военнослужащих на направлениях группировок "Восток" и "Днепр" соответственно.

Ранее российская армия атаковала объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах украинских войск. К операции привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

Они уничтожили места сборки, хранения и запуска вражеских дронов, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации противника.

Российские войска поразили цеха сборки беспилотников и склады горючего ВСУ

