14 мая, 13:23

Общество

Число заключенных сократилось в России до 282 тыс

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Число заключенных в СИЗО и местах лишения свободы уменьшилось в России до 282 тысяч. Об этом заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев.

"Если на конец 2021 года было 465 тысяч (заключенных. – Прим. ред.), то сейчас – 282 тысячи, из них 85 тысяч – в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора", – цитирует его ТАСС.

Среди основных факторов снижения количества заключенных Гостев назвал гуманизацию уголовных наказаний за счет расширения назначений принудительных работ и других видов наказания, которые не связаны с лишением свободы. Кроме того, глава ФСИН отметил работу по подбору контрактников в российскую армию.

Также, как он подчеркнул, значительная часть производимой в учреждениях ФСИН товаров делалась в интересах ВС РФ для спецоперации. Для этого за год задействуются около 16 тысяч осужденных. Всего объем производства в прошлом году достиг 47 миллиардов рублей.

Между тем число преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось в России на 38,9% за первый квартал 2026 года. Одновременно на 21,9% меньше зафиксировано преступлений в отношении иностранцев. Анализ основных показателей преступности показал, что в стране сохраняется стабильная оперативная обстановка.

