03 декабря, 20:52

Мэр Москвы

Собянин: количество тяжких преступлений мигрантов в Москве уменьшилось в разы

Фото: ТАСС/Олег Елков

В столице снизилось число преступлений, совершенных мигрантами, заявил в эфире телеканала Москва 24 Сергей Собянин.

"С 2010 года у нас количество тяжелых преступлений (среди мигрантов. – Прим. ред.), не просто каких-то электронных преступлений, которых действительно во множестве и среди всех категорий. Тяжелые преступления, такие как убийства, грабежи, кражи, то их уменьшилось не на проценты, а в разы", – сказал мэр.

По его словам, количество ограблений сократилось в 7,5 раза, убийств – в 2. Собянин добавил, что в Москве значительно увеличилась раскрываемость преступлений.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что в этом году Россия аннулировала 7,3 тысячи разрешений на работу у иностранцев из-за незнания языка. По его словам, число аннулирований превысило показатель прошлого года на 57%.

мэр Москвыбезопасностьгород

