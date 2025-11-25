Форма поиска по сайту

25 ноября, 18:16

Политика

В 2025 году РФ аннулировала 7,3 тыс разрешений на работу из-за незнания языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2025 году Россия аннулировала 7,3 тысячи разрешений на работу у иностранцев из-за незнания языка. Об этом сообщил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в беседе с "Российской газетой".

"В зависимости от цели нахождения иностранного гражданина на территории нашей страны определены требования к уровню владения русским языком, знанию истории и основ законодательства РФ", – отметил он.

По словам Гребенкина, число аннулирований превысило прошлогодний уровень на 57%.

Ранее власти Югры расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам. Новые ограничения добавят к основному перечню, где указаны 22 сферы. Документ вступит в силу 1 января 2026 года.

Между тем в ноябре сотрудники МВД и ФСБ выявили более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда и пребывания на территории страны. Также было принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранцев.

