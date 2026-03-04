"Мосбилет" приглашает на выставку "Весна в царицынских оранжереях"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В оранжереях музея-заповедника "Царицыно", подведомственного столичному департаменту культуры, весенний сезон откроется цветением крокусов, гиацинтов, тюльпанов, мускари и других растений. Увидеть их можно будет с 4 по 15 марта на ежегодной выставке "Весна в царицынских оранжереях", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вход на мероприятие будет производиться по билетам. Гости смогут оценить красоту нарциссов различных форм и цветов, гиацинтов и гиппеаструмов, а также таких мелких луковичных, как пролеска сибирская, мускари и крокусы.

Представят в оранжереях и махровые, бахромчатые, многоцветковые, зеленоцветковые, лилиецветные и попугайные тюльпаны. Кроме того, посетители увидят триандрусовые, крупнокорончатые, сплит-корончатые, махровые нарциссы и армянские, гроздевидные, широколистные, хохлатые и лазурные мускари.

Для выставки специалисты отбирают луковицы, затем высаживают их в емкости с грунтом из речного песка и торфа. Далее контейнеры помещают в холодильник, где они хранятся 4 месяца при температуре минус 5 градусов. За 3 недели до предполагаемого цветения луковицы достают и размещают в специальном помещении, где продолжают поддерживать температуру воздуха минус 5 градусов. Когда растения начинают цвести, их выставляют к дневному свету и повышают температуру до плюс 18.

В оранжереях также запланированы экскурсии "Цветы для любимой". На них посетителей познакомят с работой агрономов, историей растений и расскажут им, как выводят новые сорта цветов.

Для детей подготовлена программа "Волшебный сад" из цикла "Музыка в цветах". Участники создадут первоцвет из декоративных материалов, познакомятся с мелодиями Мориса Равеля и узнают, с какими цветами и сказками композитор связывал свои музыкальные композиции. Мероприятия пройдут с 4 по 7 марта. Вход по билетам.

