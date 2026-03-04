Движение на МЦК против часовой стрелки восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) против часовой стрелки полностью восстановлено после технической неисправности. Об этом сообщили в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

Специалисты оперативно прибыли на место и провели необходимые ремонтные работы. После устранения повреждения составы вновь начали следовать по графику.

Движение на МЦК против часовой стрелки было временно остановлено утром 4 марта из-за технической неисправности контактной сети.

Также горожан предупредили о корректировке расписания движения поездов ЦППК в выходные, с 7 по 9 марта. В частности, 7-го и 8-го числа составы будут ходить по субботнему расписанию, а 9-го числа – по воскресному.