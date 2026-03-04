Форма поиска по сайту

04 марта, 16:24

Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин оправдался за критику в адрес Сергея Жукова

Фото: youtube.com/"Осторожно: Собчак"

Российский певец Андрей Губин оправдался за критику в адрес своего коллеги, лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова. В беседе с Москвой 24 артист заявил, что его не так поняли.

"Я сегодня прочитал: "Андрей Губин чуть ли не требует от Сергея Жукова покинуть сцену". Я ничего не сказал про гнусавый голос. Не было такого. Нужно внимательно послушать интервью, я такого точно не говорил", – сказал Губин.

Он отметил, что очень уважительно и хорошо относится к коллеге. Последний, в свою очередь, тоже не держит зла. По словам Жукова, его новая песня с "фифектами речи" с критикой Губина никак не связана.

"Голос для композиции не менял. Записывал на студии. Это мой обычный голос", – сказал солист "Руки Вверх!".

Ранее Губин в интервью с журналисткой Ксенией Собчак раскритиковал Жукова за якобы проблемы с дикцией и поставил под сомнение его профпригодность. Тот в ответ на это прошепелявил песню на мотив своего хита "Алешка". В пародии он также обрадовался тому, что фанаты знают тексты его песен наизусть и могут исполнять их вместо него.

Андрей Губин назвал Сергея Жукова профнепригодным певцом

