Цыганова назвала Киркорова "ничтожным типом"

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Певица Виктория Цыганова в разговоре с "Газетой.ру" ответила на оскорбления исполнителя Филиппа Киркорова и назвала его "ничтожным типом".

Киркоров негативно высказался о Цыгановой, узнав о ее критике в адрес Ларисы Долиной. Певец сказал, что она пытается о себе напомнить, заявляя в СМИ об известной артистке.

Цыганова уточнила, что в принципе не хотела бы комментировать слова Киркорова, поскольку для нее такого артиста больше не существует. Она считает, что его слова ничего не значат, потому что люди ему "давно не доверяют".

Исполнительница напомнила, что многие блогеры с начала СВО на Украине проводили голосование, кого они считают народным артистом. По ее словам, Киркоров набрал 3% голосов, еще 97% считают иначе.

"Просто мы с Киркоровым живем в разных мирах. Для меня этого человека давно не существует. Он сам на себе поставил крест, на котором топтался. Те люди, кто поет ему дифирамбы, создают видимость, что он кому-то нужен. Но на самом деле это не так", – сказала собеседница издания.

Цыганова добавила, что, в отличие от Киркорова, "ее народ любит". По ее мнению, граждане давно бы о нем не вспоминали, но он все время старается о себе напомнить.

Ранее сообщалось, что народная артистка Надежда Кадышева, лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Киркоров отказались выступать в новогоднюю ночь.

Как утверждали журналисты, Кадышевой и Жукову организаторы готовы были заплатить за концерт от 10 до 15 миллионов рублей, а Киркорову – от 7 до 10 миллионов. Несмотря на это, артисты решили провести праздник в кругу семьи.