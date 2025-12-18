Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 16:09

Шоу-бизнес

Цыганова назвала Киркорова "ничтожным типом"

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Певица Виктория Цыганова в разговоре с "Газетой.ру" ответила на оскорбления исполнителя Филиппа Киркорова и назвала его "ничтожным типом".

Киркоров негативно высказался о Цыгановой, узнав о ее критике в адрес Ларисы Долиной. Певец сказал, что она пытается о себе напомнить, заявляя в СМИ об известной артистке.

Цыганова уточнила, что в принципе не хотела бы комментировать слова Киркорова, поскольку для нее такого артиста больше не существует. Она считает, что его слова ничего не значат, потому что люди ему "давно не доверяют".

Исполнительница напомнила, что многие блогеры с начала СВО на Украине проводили голосование, кого они считают народным артистом. По ее словам, Киркоров набрал 3% голосов, еще 97% считают иначе.

"Просто мы с Киркоровым живем в разных мирах. Для меня этого человека давно не существует. Он сам на себе поставил крест, на котором топтался. Те люди, кто поет ему дифирамбы, создают видимость, что он кому-то нужен. Но на самом деле это не так", – сказала собеседница издания.

Цыганова добавила, что, в отличие от Киркорова, "ее народ любит". По ее мнению, граждане давно бы о нем не вспоминали, но он все время старается о себе напомнить.

Ранее сообщалось, что народная артистка Надежда Кадышева, лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Киркоров отказались выступать в новогоднюю ночь.

Как утверждали журналисты, Кадышевой и Жукову организаторы готовы были заплатить за концерт от 10 до 15 миллионов рублей, а Киркорову – от 7 до 10 миллионов. Несмотря на это, артисты решили провести праздник в кругу семьи.

"Откройте, Давид": Виктория Цыганова

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика