02 декабря, 12:53

Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина едва не осталась без костюмов на сольном концерте в Самаре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская эстрадная певица Полина Гагарина вышла на сцену в обычной одежде во время концерта в Самаре. Кадры с выступления исполнительницы разместил телеканал МУЗ-ТВ в своем телеграм-канале.

Артистка объяснила фанатам, что самолет, в котором летела ее команда с костюмами, развернули. Именно поэтому мероприятие пришлось задержать на несколько часов. Гагарина попросила прощения у поклонников за произошедшее.

"Пока музыканты будут подключаться, мне будут гладить мой первый костюм. И так мы – поочередно – будем их быстро надевать. Я вас очень люблю и безумно благодарю!" – заявила певица.

Ранее Гагарина оказалась на втором месте по сумме гонорара, запрашиваемого у организаторов за выступление в зимние праздники. Певица потребовала за свое шоу 18 миллионов рублей.

На первом месте расположился артист Филипп Киркоров, который повысил размер своего вознаграждения до 25 миллионов рублей. Третье место занял исполнитель Григорий Лепс, оценивший выездной концерт в 17 миллионов.

Надежда Кадышева стала лидером по заработкам среди отечественных звезд

шоу-бизнес

