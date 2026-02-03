Авиакомпания "Победа" изъяла из эксплуатации некорректные калибраторы

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Авиакомпания "Победа" изъяла из эксплуатации бракованные калибраторы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как рассказали в компании, в одной из партий устройств, полученных от производителя, выявлено несоответствие фактических размеров измерителей ручной клади требуемым. Разница составляет 0,5 сантиметра по ширине и связана с утолщенным диаметром несущего профиля каркаса калибратора.

"Мы выставили претензии производителю. Все измерители, выявленные во Внуково с несоответствующими размерами, изъяты из эксплуатации", – уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, в авиакомпании проверили калибраторы по всей маршрутной сети – они соответствуют размерам.

В свою очередь, "Аэрофлот" впервые с 2024 года проведет индексацию "плоских" (фиксированных) тарифов. Это позволит частично компенсировать значительный рост расходов. Однако даже после индексации цены на билеты по многим популярным направлениям останутся ниже себестоимости, заверил перевозчик.