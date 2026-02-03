Форма поиска по сайту

03 февраля, 17:38

Транспорт

Авиакомпания "Победа" изъяла из эксплуатации некорректные калибраторы

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Авиакомпания "Победа" изъяла из эксплуатации бракованные калибраторы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как рассказали в компании, в одной из партий устройств, полученных от производителя, выявлено несоответствие фактических размеров измерителей ручной клади требуемым. Разница составляет 0,5 сантиметра по ширине и связана с утолщенным диаметром несущего профиля каркаса калибратора.

"Мы выставили претензии производителю. Все измерители, выявленные во Внуково с несоответствующими размерами, изъяты из эксплуатации", – уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, в авиакомпании проверили калибраторы по всей маршрутной сети – они соответствуют размерам.

В свою очередь, "Аэрофлот" впервые с 2024 года проведет индексацию "плоских" (фиксированных) тарифов. Это позволит частично компенсировать значительный рост расходов. Однако даже после индексации цены на билеты по многим популярным направлениям останутся ниже себестоимости, заверил перевозчик.

Практику овербукинга компании S7 Airlines признали незаконной

