Все 15 аэропортов исполнили предупреждение ФАС РФ, отменив отдельный тариф за регистрацию

Еще 10 российских аэропортов исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, отменив взимание отдельной платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В итоге воздушные гавани Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска теперь не взимают плату за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров.

Ранее соответствующие предупреждения исполнили воздушные гавани Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Сочи и Челябинска, напомнили в ФАС.

"Таким образом, все главные операторы устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства", – отметили в пресс-службе.

Ранее ведомство выявило чрезмерно высокие цены в аэропортах Шереметьево и Сургута. В частности, в Шереметьево зафиксировали слишком высокую стоимость продуктов в торговых автоматах, а в авиагавани Сургута – слишком высокие цены на питьевую воду. В отношении компаний возбуждены дела по признакам установления монопольно высоких цен на товары.

