Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала чрезмерно высокие цены в аэропортах Шереметьево и Сургута. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что признаки нарушений обнаружены в процессе крупного исследования формирования цен на товары и услуги общественного питания в крупных аэропортах России, где ежегодный поток более миллиона человек.

Управление ФАС по Московской области в аэропорту Шереметьево установило наличие признаков неоправданно высоких цен на продукцию, продаваемую через торговые автоматы.

"ООО "Мир Вендинга" занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами в аэропорту Шереметьево", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что компания "Аэропорт Сургут" обладает лидирующим положением в стерильной зоне гавани, где Ханты-Мансийским УФАС были замечены признаки необоснованного повышения цен на бутилированную питьевую воду.

В отношении компаний возбуждены дела по признакам установления монопольно высоких цен на товары. Если факты нарушений подтвердятся, им грозят административные штрафы.

Ранее ФАС возбудила дела из-за завышения цен на заправках в регионах России. В то же время вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета экспорта бензина для производителей и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов.