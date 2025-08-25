ФАС возбудила дела из-за завышения цен на заправках в регионах РФ

Фото: depositphotos/blinow61

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила сразу несколько дел из-за завышения цен на заправках в некоторых регионах России. Об этом говорится в сообщении кабмина РФ по итогам заседания вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Ранее Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета экспорта бензина для производителей и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов.

Уточнялось, что такие меры необходимы для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ. При этом внутренний рынок полностью обеспечен топливом.

Вице-премьер также указал на необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах и не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Помимо этого, Новак попросил Минэнерго продолжить работу по балансировке топливного рынка.