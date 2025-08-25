Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 23:56

Происшествия

ФАС возбудила дела из-за завышения цен на заправках в регионах РФ

Фото: depositphotos/blinow61

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила сразу несколько дел из-за завышения цен на заправках в некоторых регионах России. Об этом говорится в сообщении кабмина РФ по итогам заседания вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Ранее Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета экспорта бензина для производителей и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов.

Уточнялось, что такие меры необходимы для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ. При этом внутренний рынок полностью обеспечен топливом.

Вице-премьер также указал на необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах и не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Помимо этого, Новак попросил Минэнерго продолжить работу по балансировке топливного рынка.

Эксперт рассказал, почему в России подорожал бензин

Читайте также


происшествияэкономикарегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика