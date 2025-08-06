Минэнерго: рост цен на бензин в России опережает инфляцию, но рынок стабилен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство энергетики РФ охарактеризовало ситуацию на топливном рынке как стабильную, несмотря на то что темпы роста цен на бензин в стране опережают инфляцию.

Кроме того, в министерстве оценили объемы коммерческих запасов бензина и дизельного топлива. По данным ведомства, они соответствуют сезонным нормам и приближаются к рекордным показателям, что гарантирует надежное обеспечение внутреннего спроса.

Согласно статистике Росстата, стоимость бензина на заправках в России в период с 28 июля по 4 августа увеличилась на 0,28% (на 17 копеек) – до 61,19 рубля за литр. При этом стоимость дизельного топлива уменьшилась на 0,01% (на 1 копейку) – до 71,49 рубля за литр.

Кроме того, в министерстве сообщили о замедлении годовой инфляции в стране до 8,77% в период с 29 июля по 4 августа. На прошлой неделе ее уровень достиг 9,02%. Общая дефляция в РФ за этот период составила 0,13%.

В ведомстве уточнили, что снижение цен на продовольственные товары ускорилось до 0,34%, а на плодоовощную продукцию – до 4,6%. На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,05%.

"В сегменте непродовольственных товаров динамика цен составила 0,04%, в секторе наблюдаемых услуг товаров темпы роста цен снизились до 0,01%", – заключили в Минэнерго РФ.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак призвал не допускать в стране резкого роста цен на бензин. Он попросил Минэнерго и нефтяные компании взять ситуацию на контроль и в ручном режиме стабилизировать поступление топлива на рынок. Кроме того, Новак поручил ФАС оценить маржинальность АЗС.

