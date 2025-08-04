ФАС РФ начала анализировать цены 12 тысяч АЗС на предмет нарушения закона

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены 12 тысяч автозаправок на предмет нарушения антимонопольного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства РИА Новости.

Анализу подвергаются АЗС как вертикально интегрированных, так и независимых компаний. В случае выявления правонарушений, будут приняты соответствующие меры.

В ФАС также обратили внимание на то, что служба возбудила дело в отношении компании "Газпром ГНП продажи". Это произошло из-за того, что в мае-июне компания снизила объемы продаж бензина на бирже, а именно: Аи-92 на 74%, Аи-95 на 50%. В территориальных органах рассматривается четыре антимонопольных дела за необоснованное повышение цен.

Кроме того, ведомство рассматривает вопрос об увеличении норматива продаж бензина на бирже с 15% до 17%. В ФАС пояснили, что это поможет обеспечить прозрачность ценообразования, а также минимизирует риски необоснованного роста цен.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак после совещания с ведомствами и нефтяными компаниями заявил, что в России нельзя допустить резкого роста цен на бензин. Он указал Минэнерго и нефтяным организациям держать ситуацию на контроле и в ручном режиме стабилизировать поступление топлива на рынок, а также поручил ФАС оценить маржинальность АЗС.

