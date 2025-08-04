Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд 2023 года

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Биржевая цена бензина "Премиум-95" обновила рекорд сентября 2023 года и впервые в истории достигла стоимости в 77,001 рубля за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Уточняется, что 4 августа цена топлива выросла на 1,08%. Предыдущее рекордное значение составляло 76,876 рубля за тонну.

До 31 августа для крупных производителей нефтепродуктов в России действует запрет на экспорт бензина. Как пояснили в кабмине, соответствующее постановление направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке во время высокого сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных работ.

При этом ранее фиксировался рост цен на топливо. Биржевые котировки двигались к рекордным значениям. В частности, бензин АИ-92 подорожал до 58,60 рубля за литр, дизельное топливо – до 70,78 рубля. Экономисты отмечали, что это уже отразилось на московских заправках.

