Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина для нефтяников до 31 августа

Фото: 123RF/maximsafaniuk

Российские власти ввели запрет на экспорт бензина для крупных производителей нефтепродуктов до 31 августа, передает пресс-служба правительства РФ.

Постановление направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива во время высокого сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных работ, пояснили в кабмине.

Ранее в России был зафиксирован рост цен на топливо. Причем биржевые котировки двигались к рекордным значениям. В частности, бензин АИ-92 подорожал до 58,60 рубля за литр, АИ-95 – до 64,75 рубля, дизельное топливо – до 70,78 рубля. Экономисты отмечали, что это уже отразилось на московских заправках.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак призывал не допустить в стране резкого роста цен на бензин. Он указал Минэнерго и нефтяным компаниям контролировать обстановку и в ручном режиме стабилизировать поступление топлива на рынок. По его мнению, это поможет удовлетворить спрос граждан в летние и осенние месяцы.