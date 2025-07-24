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24 июля, 14:30

Экономика

Экономический обозреватель рассказал о подорожании бензина в Москве

Экономический обозреватель рассказал о подорожании бензина в Москве

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В России продолжается рост цен на топливо – биржевые котировки движутся к рекордным значениям. Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, что за последние недели стоимость бензина заметно увеличилась, что уже отражается на ценниках столичных заправок.

По данным Московской топливной ассоциации, на этой неделе литр АИ-92 стоит в среднем 58,60 рубля – рост составил 21 копейку. АИ-95 подорожал до 64,75 рубля за литр. Дизельное топливо также прибавило в цене и сейчас стоит 70,78 рубля за литр, рост составил 2 копейки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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