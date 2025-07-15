Моспром представил чат-бот, помогающий московским экспортерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" представил чат-бота Mosprom Export Support, помогающего московским экспортерам. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Чат-бот был создан в рамках системной программы по развитию несырьевого неэнергетического экспорта производственных компаний. Сервис будет помогать столичным бизнесменам выходить на иностранные рынки быстрее и с меньшими издержками.

"Чат‑бот содержит актуальную информацию о федеральных и региональных мерах поддержки – от льготных кредитов и субсидий до свежей аналитики и сертификации – и автоматически подбирает их в зависимости от размера компании, отрасли и конкретных потребностей экспортера", – приводит слова Гарбузова портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, сервис структурирует информацию о вывозе товара и доступе на зарубежные рынки. По результатам анализа бот готовит отчеты в текстовом редакторе, помогает производствам определиться с направлением поддержки и уточнить условия экспорта.

Генеральный директор АНО "Моспром" Ольга Старикова подчеркнула, что фокус работы чат-бота направлен на системную поддержку московских экспортеров.

"Мы внимательно слушаем их запросы и внедряем цифровые инновации, чтобы сделать сервисы максимально удобными и понятными. Нам важно, чтобы предприятия могли сосредоточиться на развитии своих продуктов, в то время как административные и информационные вопросы брала на себя команда города", – заключила Старикова.

Ранее в Москве открылся прием заявок на новый поток получения грантов на патентование. Столица окажет финансовую поддержку бизнесменам и изобретателям. Общая сумма гранта может составить до 5 миллионов рублей в год.

С начала года сумма одобренных грантов уже достигла 92,975 миллиона рублей. Их получили 529 российских патентов и 145 зарубежных.

