Макет тяжелого беспилотника-амфибии представлен на выставке "Иннопром"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Макет перспективного тяжелого беспилотника-амфибии был представлен компанией-резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" АО "ЦАРС" на международной промышленной выставке "Иннопром". Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что особая экономическая зона играет ключевую роль в развитии высокотехнологичной промышленности, поскольку на ее территории расположены ведущие предприятия. Они специализируются в том числе на машиностроении, микроэлектронике и фотонике, фармацевтике, а также беспилотных авиационных технологиях.

Новый макет, по словам Гарбузова, был представлен компанией, базирующейся в индустриальном парке "Руднево". Устройство отличается модульной конструкцией, способностью садиться на воду и грузоподъемностью до 700 килограммов.

"Беспилотник сможет доставлять товары в багажном отсеке объемом 5,5 кубического метра в труднодоступные регионы РФ, где отсутствуют аэродромы", – пояснил глава ведомства.

Беспилотная авиационная система "Меридиан" предназначена в том числе для мониторинга и сбора данных с водной, земной и ледовой поверхности, а также для поисково-спасательных операций.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев, в настоящее время проект находится в стадии опытно-конструкторских работ. Он также обратил внимание, что амфибийную конструкцию в будущем можно будет использовать в сложных погодных условиях, при недоступности наземной инфраструктуры.

Ранее москвичей пригласили на Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего", который пройдет в столице с 7 по 17 августа. Его проведут в инновационном центре "Сколково".

В рамках мероприятия будут представлены ключевые достижения российской индустрии беспилотных и роботизированных систем. В программе запланирована масштабная выставка дронов и комплексов для сельского хозяйства, лесного комплекса, строительства, транспорта, энергетики, торговли и городской среды.