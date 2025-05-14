Площадка по выпуску промышленных роботов открылась в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" открылась производственная площадка по выпуску отечественных промышленных роботов. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

Как он отметил, московские предприятия активно внедряют инновационные решения в производственные процессы.

"Дальнейшему развитию высокотехнологичных производств будет способствовать открытие в ОЭЗ "Технополис "Москва" единой площадки, где инженеры и ученые будут совместно разрабатывать, собирать и тестировать промышленных роботов", – сказал Ликсутов, добавив, что объем инвестиций оценивается в более чем 164 миллиона рублей.

Производственные мощности находятся на площадке "Печатники" и превышают 1,7 тысячи квадратных метров. Проект реализован компанией "Технорэд", которая специализируется на выпуске роботизированных систем, компонентов и программного обеспечения (ПО).

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов уточнил, что на базе центра функционирует высокотехнологичная лаборатория для тестирования технологий. Это позволит ускорить цикл производства от идеи до внедрения.

"Площадка станет ядром и фундаментом для создания ключевого робототехнического кластера Центральном федеральном округе и обеспечит выполнение 30% целей национального проекта "Средства производства и автоматизации", – подчеркнул Гарбузов.

Компания поставляет продукцию предприятиям Москвы, Самары, Смоленска, Челябинска, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Новый центр позволит до 2030 года выпустить до 30 высокотехнологичных типовых роботизированных решений и произвести до 25 тысяч роботов, пояснил гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

В свою очередь, гендиректор компании Артем Лукин рассказал, что типовые роботизированные системы решают проблемы дефицита квалифицированных кадров, а также увеличивают эффективность и гибкость производственных процессов.

В ОЭЗ уже расположено свыше 220 предприятий, производящих современные лекарства, медоборудование, микроэлектронику, ПО и компоненты для электротранспорта. Об этом ранее рассказал Сергей Собянин в ходе встречи с Владимиром Путиным. По словам мэра, площадка "Печатники" – одна из самых быстрорастущих зон. Там уже работают 130 компаний.